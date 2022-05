Bloquear células no Excel é um procedimento simples. A ativação do recurso impede outros usuários de alterar o conteúdo do arquivo, seja em células individuais ou na planilha inteira. É importante explicar, porém, que todas as células do Excel já são bloqueadas por padrão, mas a função não tem eficácia se a planilha estiver desprotegida. Portanto, é necessário aprender também a proteger a planilha para que o bloqueio se torne válido. Confira, no tutorial a seguir, como bloquear células no Excel e protegê-las de modificações.