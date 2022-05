Cancelar uma compra no Enjoei é um procedimento relativamente simples, embora longo e um pouco "escondido". O site de venda de itens novos e usados recebe as solicitações de cancelamento através de um formulário, disponível na página "Fale Conosco" da empresa. Para isso, é necessário apenas que a compra já tenha sido aprovada pela plataforma; pagamentos em análise não podem ser cancelados. Se você está tendo dificuldade solicitar o cancelamento de uma compra no brechó online, siga os passos do tutorial abaixo e saiba como cancelar compra no Enjoei pelo computador.