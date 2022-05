Colocar o número do WhatsApp no Linktree é um procedimento simples. A plataforma agregadora de links permite que o usuário adicione um atalho para que os visitantes iniciem uma conversa pelo mensageiro de forma imediata. O recurso pode ser útil para lojas online e pequenos comércios, uma vez que garante um contato mais rápido com seus clientes, ou para pessoas comuns que queiram compartilhar seu número com mais rapidez. Confira, no tutorial a seguir, como colocar link do WhatsApp no Linktree .

1 de 9 Tutorial ensina como colocar número do WhatsApp no Linktree; veja passo a passo completo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Tutorial ensina como colocar número do WhatsApp no Linktree; veja passo a passo completo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como colocar o WhatsApp no Linktree

Passo 1. Para colocar o número do WhatsApp no Linktree, acesse a página do serviço e faça login com suas credenciais;

2 de 9 Tela de login para acessar página de configurações do Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Tela de login para acessar página de configurações do Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após o login, clique no botão “Adicionar novo link”. Note que uma nova caixa de link será aberta logo abaixo;

3 de 9 Ação para adicionar novo link ao Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Ação para adicionar novo link ao Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No campo “Título”, dê um nome ao link ou escreva uma frase de chamada para o seu WhatsApp;

4 de 9 Linktree permite que usuário personalize título do link para WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree permite que usuário personalize título do link para WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. No campo “URL”, digite o código “https://wa.me/” (sem aspas), seguido do DDD e o número do seu celular. Neste exemplo, usamos o código fictício https://wa.me/81987654321;

5 de 9 Veja como adicionar link direto para WhatsApp no Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como adicionar link direto para WhatsApp no Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. No canto direito, você encontrará uma pré-visualização do link no seu Linktree. Com isso, o link já estará ativo e poderá ser acessado pelos visitantes;

6 de 9 Linktree mostra pré-visualização do link na página do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree mostra pré-visualização do link na página do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Caso queira, toque no ícone de figura e selecione o botão “Set Thumbnail” para adicionar um ícone ao lado do link do WhatsApp;

7 de 9 Linktree permite que usuário adicionar ícones para personalizar o link do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree permite que usuário adicionar ícones para personalizar o link do WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Selecione a opção “Upload your own thumbnail” para escolher uma imagem do seu computador ou das suas redes sociais. Na opção “Choose from table icons”, você poderá escolher ícones fornecidos pelo próprio site;

8 de 9 É possível usar imagens do computador ou de um catálogo próprio da ferramenta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível usar imagens do computador ou de um catálogo próprio da ferramenta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Após a inclusão do ícone, veja a pré-visualização do link do WhatsApp com ícone no seu Linktree.

9 de 9 Pré-visualização do Linktree mostra link para WhatsApp com ícone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Pré-visualização do Linktree mostra link para WhatsApp com ícone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora que você já sabe colocar o WhatsApp no Linktree, aproveite a dica para agilizar o início de contato pelo mensageiro.

