Como colocar reações no Instagram Stories com o adesivo de emoji

É possível reagir a um story no Instagram com novos adesivos de emoji. Os stickers têm efeito semelhante à reação tradicional das histórias, criando uma “chuva de emojis” na tela. Mas, diferente da reação tradicional existente nos Stories, o adesivo não é enviado para o contato via Direct. A interação é exibida em um contador privado, disponível apenas para o autor do post. É possível usar qualquer emoji do teclado para ilustrar o sticker, bem como movimentá-lo e posicioná-lo onde quiser, como qualquer figurinha comum. Confira, a seguir, como usar a nova reação do Instagram Stories.