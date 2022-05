Colocar senha no WhatsApp do iPhone (iOS) é um procedimento que pode ser feito pelas configurações do mensageiro. O recurso, que pode ser ativado ou desativado quando quiser, aplica uma camada de segurança ao aplicativo e solicita o desbloqueio do celular para ter acesso às conversas. A liberação, feita com o Face ID a partir do iPhone X, ou com o Touch ID em aparelhos antecessores, evita que terceiros visualizem as mensagens sem ter permissão. Confira, a seguir, como colocar senha no WhatsApp do iPhone.