CCXP 22: como comprar ingressos para o festival de cultura pop

O CCXP 22 abriu a venda de ingressos para a próxima edição do festival de cultura pop, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2022. O evento volta a acontecer de forma presencial, em São Paulo, após a edição de 2021 ter sido em um formato totalmente virtual. A CCXP reúne os principais artistas, estúdios e franquias, com novidades em primeira mão, como trailers especiais, cenas exclusivas e painéis sobre as produções mais esperadas. Veja, a seguir, como comprar ingresso para o CCXP 22.

CCXP 2022 acontece nos dias 1 a 4 de dezembro em São Paulo

O que é a CCXP 22?

A Comic Con Experience é um evento voltado para a cultura pop que traz novidades sobre diversos setores da indústria midiática, como video-games, histórias em quadrinhos, filmes e séries. Similar à Comic Con San Diego, a versão brasileira do festival também reúne as principais marcas, personagens e personalidades da cena atual.

Durante os 4 dias de evento, o público tem acesso a trailers inéditos, lançamentos de jogos, e ainda pode interagir com celebridades do mundo nerd que marcam presença. Esse ano, a novidade é a Arena Podcast, local dedicado para os streamers gravarem episódios ao vivo e realizarem entrevistas.

Segundo organizadores do evento, a edição de 2022 será a maior experiência de todas até agora, ainda que convidados, painéis e atrações não tenham sido oficialmente anunciados. Vale lembrar que em 2021, a CCXP reuniu personalidades como Keanu Reeves, Karl Urban, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II e Sir. Patrick Stewart.

Como comprar ingressos para a edição da CCXP 22?

Passo 1. Acesse o site oficial da venda dos ingressos da Comic Con Experience 2022 (https://www.mundo-ticket.com/pt/evento/ccxp22).

Compre ingressos para a Comic Con Experience 2022 no site oficial da venda

Passo 2. Selecione o dia e a categoria de ingresso que deseja comprar.

CCXP 22 tem várias categorias de ingressos à venda, com preços que variam de R$ 120 a 2 mil reais.

Passo 3. Depois disso, role a tela para baixo e escolha o tipo de ingresso que deseja comprar. As opções variam entre Meia, Social e Inteira. Pressione o ícone de "+" para adicionar a quantidade de ingressos que quiser adquirir. Então, vá em "Continuar".

Selecione o tipo de ingresso que deseja comprar para a CCXP 2022

Passo 4. Caso não esteja logado no site, ele te redirecionará para a seção de login. Lá, conecte as credenciais do Google ou Facebook para agilizar o processo.

Insira as credenciais do Facebook ou Google para agilizar o processo de compra de ingresso da CCXP 22

Passo 5. Preencha os campos em branco com os seus dados pessoais para finalizar o cadastro. Depois, faça login na plataforma normalmente. O site fará um redirecionamento automático para o checkout do ingresso.

Preencha dados pessoais na plataforma para comprar ingresso CCXP 22

Passo 6. Agora, confira o resumo do pedido antes de finalizar a compra e se certifique de que comprou o tipo, o dia e a quantidade de ingressos correta.

Verifique o resumo do pedido antes de finalizar a compra de ingresso CCXP22

Passo 7. Insira o endereço de entrega para poder receber seu ingresso no local determinado. Vale lembrar que uma taxa de envio é cobrada, de R$ 26,00. Se preferir, também é possível retirar o ingresso no dia e local do evento. Feito isso, selecione o tipo de pagamento, que pode ser PIX, Boleto ou Cartão de Crédito.

Pagamento de CCXP22 pode ser feito em Pix, Boleto ou Cartão de Crédito

Passo 8. Após revisar todos os detalhes, pressione o botão "Finalizar Compra".

Tela de finalização de pagamento da compra de ticket CCXP22

Vale lembrar que a demanda pelos ingressos é alta, e a quantidade disponível é limitada. A busca pelos tickets, inclusive, está causando falhas no site da plataforma de compra, o que pode dificultar a aquisição. Com a situação inusitada, fãs recorreram ao Twitter para contar - e reclamar - da experiência de compra dos ingressos. Veja alguns relatos abaixo:

