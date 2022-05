Como comprar Tele Sena Digital pelo computador

Comprar a Tele Sena Digital pelo computador é um processo simples e rápido. Com o mesmo valor da cartela física, a versão online do bilhete pode ser adquirida para uso próprio ou para dar de presente a outra pessoa. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou PIX. Depois de um ano, o apostador tem a possibilidade de resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou adicionar a diferença e trocar por outro bilhete vigente na ocasião. O portal da Tele Sena também pode ser usado para consultar o resultado do sorteio, que sai aos domingos. A seguir, veja como comprar Tele Sena online.