Como conectar seu Android ao Windows e fazer ligações pelo PC

É possível conectar celulares Android ao Windows e fazer ligações telefônicas pelo PC a partir do app Vincular ao Windows . Disponível para download na Google Play , o aplicativo da Microsoft trabalha em conjunto com o programa Vincular ao Celular, que vem pré-instalado na versão desktop do sistema operacional. As aplicações promovem uma integração entre dispositivos, o que permite fazer chamadas de voz e ainda acessar fotos, SMS e notificações do smartphone pelo computador.

A conexão entre os aparelhos requer um PC com Windows 10 (update de maio de 2019 ou posterior) ou Windows 11; celulares Android 7 (Nougat) ou posterior; e que ambos estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Veja, a seguir, como fazer ligações pelo computador.

1 de 19 Aprenda a conectar o Android ao Windows para fazer chamadas de voz e acessar recursos do celular no computador — Foto: Raquel Freire/TechTudo Aprenda a conectar o Android ao Windows para fazer chamadas de voz e acessar recursos do celular no computador — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Qual a última versão do Android? Participe da discussão no Fórum do TechTudo

Como fazer chamadas de voz pelo computador

Passo 1. No seu Windows, toque na caixa de pesquisa da barra de tarefas e digite "Vincular ao Celular". Depois, aperte sobre o resultado que aparecer para abrir o aplicativo;

2 de 19 Busca pelo app Vincular ao Celular no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Busca pelo app Vincular ao Celular no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Na tela a seguir, pressione "Introdução";

3 de 19 Tela de introdução do app Vincular ao Celular, que conecta Android ao Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela de introdução do app Vincular ao Celular, que conecta Android ao Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Faça login na conta Microsoft. Se já estiver conectado, o programa vai exibir o e-mail para confirmar o logon na conta. Com o login correto, toque em "Continuar".

4 de 19 Login na conta Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire Login na conta Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. No seu Android, baixe o app Vincular ao Windows na Google Play Store. Se preferir, abra o navegador do celular e acesse o site do aplicativo (www.aka.ms/yourpc) para fazer o download. Volte ao desktop, marque a caixa "Tenho o aplicativo Vincular ao Windows pronto" e pressione o botão "Emparelhar com código QR";

5 de 19 Etapa de preparação para instalação do app Vincular ao Windows no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Etapa de preparação para instalação do app Vincular ao Windows no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Será aberta uma janela com o Código QR. Mantenha ela aberta e abra o app Vincular ao Windows no seu Android;

6 de 19 QR Code para vincular Android ao Windows através do app da Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire QR Code para vincular Android ao Windows através do app da Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Ao abrir o Vincular ao Windows no seu Android, toque em "Vincular seu telefone e o computador" na tela inicial. Em seguida, pressione "Continuar";

7 de 19 Telas iniciais do app Vincular ao Windows no celular Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Telas iniciais do app Vincular ao Windows no celular Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. Aponte o celular para o QR Code exibido na tela do Windows e aguarde alguns instantes. Após a leitura do código, o aplicativo vai exibir a mensagem "Emparelhando com o PC";

8 de 19 Leitura do Código QR do Windows pelo smartphone Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Leitura do Código QR do Windows pelo smartphone Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. O Vincular ao Windows vai avisar que precisará de uma série de permissões para funcionar. Toque em "Continuar" e, nas caixas de diálogo a seguir, pressione "Permitir" para conceder acesso aos contatos, armazenamento e outros recursos do Android;

9 de 19 Permissões de acesso do Vincular ao Windows aos contatos, chamadas e armazenamento do Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Permissões de acesso do Vincular ao Windows aos contatos, chamadas e armazenamento do Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. O aplicativo também pede autorização para rodar sempre em segundo plano no Android. Isso vai permitir que as mensagens e fotos do celular sejam atualizadas no PC. Caso concorde, toque em "Continuar" e depois em "Permitir";

10 de 19 Permissão para que app Vincular ao Windows rode em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Permissão para que app Vincular ao Windows rode em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. O app vai exibir a mensagem de que terminou as configurações no celular. Ao pressionar "Concluído", é possível visualizar a tela principal do Vincular ao Windows já conectada ao PC;

11 de 19 App Vincular ao Windows mostrando Android conectado ao desktop — Foto: Reprodução/Raquel Freire App Vincular ao Windows mostrando Android conectado ao desktop — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Volte ao PC e veja que aparece a mensagem "O dispositivo agora está conectado ao aplicativo Vincular ao celular". Pressione "Continuar";

12 de 19 Mensagem de êxito na conexão entre Android e PC exibida no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Mensagem de êxito na conexão entre Android e PC exibida no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 12. O Vincular ao celular vai mostrar uma janela introdutória de apresentação. Feche-a para visualizar a tela principal do app. Para fazer ligações, vá até a aba "Chamadas";

13 de 19 Tela principal do app Vincular ao celular, que integra dispositivos Windows e Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela principal do app Vincular ao celular, que integra dispositivos Windows e Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 13. Certifique-se de que o Bluetooth do Windows esteja ativado e pressione "Começar agora";

14 de 19 Botão para iniciar configuração de chamadas telefônicas do Android pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para iniciar configuração de chamadas telefônicas do Android pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 14. O Vincular ao Celular vai solicitar permissão de descoberta de Bluetooth no Android . Toque em "Configurar" e pegue o celular. Na tela, uma caixa de mensagem solicitará a sua autorização. Pressione "Permitir";

15 de 19 Permissão de descoberta de Bluetooth no Android para ligações pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire Permissão de descoberta de Bluetooth no Android para ligações pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 15. O Android mostrará um código de pareamento Bluetooth. Verifique se o número é o mesmo que aparece na tela do seu computador. Se sim, toque em "Parear" no Android e em "Sim" no Windows;

16 de 19 Pareamento Bluetooth entre Android e Windows para fazer ligações pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire Pareamento Bluetooth entre Android e Windows para fazer ligações pelo PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 16. O computador exibirá a mensagem "Conexão bem-sucedida". Aperte em "Fechar";

17 de 19 Mensagem de êxito da conexão entre Windows e Android pelos apps da Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire Mensagem de êxito da conexão entre Windows e Android pelos apps da Microsoft — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 17. Agora basta fazer a ligação pelo PC. Dá para digitar o número do contato no teclado ou usar a barra "Pesquisar contatos";

18 de 19 Teclado para fazer ligações do PC conectado ao Android pelo app Vincular ao Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Teclado para fazer ligações do PC conectado ao Android pelo app Vincular ao Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 18. Os controles da chamada ficarão disponíveis em uma caixa flutuante, posicionada no canto superior direito da tela.

19 de 19 Discagem de número telefônico no PC com Windows usando conexão com celular Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Discagem de número telefônico no PC com Windows usando conexão com celular Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de Microsoft

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!