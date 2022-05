Como converter vídeo MP4 em MP3 pelo celular

Para converter vídeos MP4 em MP3 pelo celular é simples: basta usar o aplicativo Video Converter and Compressor. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app dispõe de diversas outras ferramentas, como a conversão de áudio, mudança na resolução dos clipes, mesclagem de sons ou separação do vídeo em quadros. Da mesma forma, também é possível modificar outros tipos de mídia, como AVI, MOV e WMV. Confira, a seguir, o tutorial de como converter vídeos em MP4 para áudio em MP3 com aplicativo grátis.