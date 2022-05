Como cortar áudio do TikTok? Veja tutorial

Cortar áudio no TikTok é um procedimento simples e que pode ser feito no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma possui um editor de som integrado que permite ao usuário selecionar trechos específicos das músicas utilizadas nos vídeos, de maneira que o áudio combine com o tempo das imagens gravadas. É possível fazer a edição antes ou depois da captura do vídeo, em qualquer arquivo de música utilizada no clipe. Confira, a seguir, um tutorial de como cortar áudio do TikTok.