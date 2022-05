Como criar assinatura digital pelo celular

Fazer assinatura digital grátis pelo celular é possível por meio do aplicativo Adobe Reader, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A ferramenta possibilita que o usuário formalize documentos em PDF desenhando no arquivo a assinatura ou rubrica na tela do smartphone. A plataforma pode receber arquivos armazenados na memória do celular ou em serviços de nuvem, como Google Drive e OneDrive. Ao final das edições, o criador pode enviar uma cópia do arquivo assinado por e-mail. Confira, a seguir, como fazer assinatura digital em PDF pelo celular.