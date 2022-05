É possível fazer capa para LinkedIn personalizada por meio do editor online Canva. A plataforma oferece diferentes modelos prontos, entre opções grátis e pagas, com as dimensões exatas usadas pela rede social. A tela de edição possibilita mudar textos para escrever seus objetivos na rede social de negócios, aplicar fotos e imagens do computador, além de trocar cores e formatação da capa. Ao final, o arquivo pode ser baixado em diferentes formatos para ser utilizado no perfil. Confira, a seguir, como criar capa para LinkedIn usando o Canva.