Como customizar o Google pelo celular (widget)

Customizar celular Android é um procedimento possível de ser feito usando widgets, ferramentas de atalho que permitem adicionar temas, cores e até texturas à interface do sistema operacional. Nesse sentido, a barra de pesquisa do Google é uma das opções que podem ser personalizadas com um novo estilo, seja modificando cores, formatos ou até mesmo o tamanho do ícone do buscador. Assim, usuários podem deixar a tela inicial do smartphone do jeito que preferirem. Veja, a seguir, como colocar widgets e customizar o Google pelo celular.

Como botar widgets do Google no celular?

Passo 1. Geralmente, os celulares Android já vêm equipados com o widget do Google na tela inicial. Mas, caso o atalho não apareça no seu smartphone, é fácil adicioná-lo. Para isso, pressione o dedo sob a tela inicial e espere que o modo de edição seja ativado. Então, toque em Widgets e, na opção "Chrome", selecione “Pesquisar com o Google” . Assim, o Google Widget será exibido na tela inicial do Android;

Passo 2. Para começar a fazer a customização da barra do Google, toque no ícone do app ou pressione o widget na tela inicial. Em seguida, aperte na sua foto de perfil, localizada no canto superior direito da tela, e abra as "Configurações". Então, selecione "Widget de Pesquisa" e, depois, "Personalizar Widget";

Passo 3. Para começar a customização do ícone do Google, pressione a opção "G" e toque no modelo da sua preferência. Depois, aperte em "Concluir";

Passo 4. Outra opção é personalizar o formato da barra de pesquisa. São três alternativas disponíveis para o usuário: quadrado, quadrado com os cantos arredondados ou círculo. Selecione o formato desejado e aperte em "Concluir";

Passo 5. Já para customizar o sombreamento da barra, basta tocar no ícone de gota e selecionar a intensidade, que vai da transparência ao sólido. Então, toque em "Concluir" para salvar a alteração;

Passo 6. Também é possível mudar a cor da barra de pesquisa, já que o Widget Google disponibiliza uma paleta de cores variadas para os usuários. Toque no ícone da paleta e, em seguida, no ícone de conta-gotas. Lá, será possível experimentar várias cores e combinações. Depois de arrastar a bolinha até a cor que desejar, aperte "Concluir".

Pronto! Aproveite para inserir widgets do Google no celular Android.

