Colocar o Wattpad no modo escuro é um procedimento simples. O recurso, que deixa a plataforma em tons de preto e cinza escuro, está disponível no aplicativo para celulares iPhone (iOS), com sistema iOS 13 ou superior. O app permite que o usuário ative ou desative a função quantas vezes quiser ou determine que o serviço assuma os tons escuros automaticamente. Por enquanto, não é possível usar o recurso em celulares Android e nem na versão Web. Confira, a seguir, como deixar o Wattpad no modo escuro no iPhone.