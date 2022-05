Como desativar Game Optimizing Service em celular Samsung

Acesse as configurações no app — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira

4 de 7 Acesse as configurações no app — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira

Passo 4. Na próxima tela, ative o botão do app DataGuard. Para isso, você deve retornar à primeira parte do aplicativo. Utilize o espaço de busca e procure pelo “Game Optimizing Service”. Depois toque nos ícones de rede ao lado do nome para desabilitá-lo. Em seguida, toque no botão ao lado da marca do DataGuard. Com isso, suas escolhas mais recentes serão ativadas.