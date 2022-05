Como desativar o Windows Defender no Windows 11

É possível desativar o Windows Defender no Windows 11 de forma simples. O antivírus já vem instalado no sistema operacional da Microsoft, mas pode ser desabilitado de forma temporária ou permanente. Esta é boa uma alternativa para quem tem outro software de segurança no PC, mas não é recomendada para computadores sem outra forma de proteção contra malwares. Se você já tem outro antivírus operando e quer desinstalar o Windows Defender, siga os passos abaixo para interromper a execução do programa e evitar que ele use recursos do seu computador.