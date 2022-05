Emitir segunda via da fatura do cartão Bradesco é um procedimento fácil e que pode ser feito pelo aplicativo Bradesco Cartões, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O usuário pode ter acesso a uma versão digital completa da conta dos últimos meses, com histórico de compras, valores e também o código de barras para pagamento. Após o download do boleto, é possível compartilhar o arquivo por e-mail ou pelo WhatsApp. Confira, a seguir, como emitir segunda via no Bradesco e poder pagar conta.