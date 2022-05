Como fazer download de Apex Legends Mobile no Android e iPhone (iOS)

Apex Legends Mobile é a versão para celulares do popular jogo Apex Legends, da EA, lançado originalmente no PC. O game está disponível de graça para Android e iPhone (iOS), compatível com smartphones mais recentes, e tem jogabilidade bastante similar com a edição principal. No jogo estilo Battle Royale, é necessário vencer uma disputa no grande mapa, contra vários outros players. A partida começa com todos os usuários descendo em uma ilha, enquanto coletam equipamentos e melhoram suas habilidades para lidar com os adversários. Veja, a seguir, como baixar e instalar Apex Legends Mobile no celular.