Como fazer escada no Minecraft

As escadas de Minecraft são bastante necessárias para reduzir a fadiga do jogador ao se movimentar por suas construções. Elas podem ser feitas de diversos materiais e utilizadas tanto da forma tradicional quanto como decoração improvisada. Minecraft é um jogo de construção partir de blocos que possui versões para diversas plataformas, como Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PCs. Confira, a seguir, um tutorial de como fabricar escadas no jogo.