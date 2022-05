Como fazer figurinha para WhatsApp? Guia completo ensina jeitos

Criar figurinha para WhatsApp é possível pelo celular e pelo computador. Nos smartphones, os usuários podem recorrer ao aplicativo externo Sticker.ly , disponível grátis para Android e iPhone ( iOS ), que possibilita desenvolver figurinhas estáticas e animadas com imagens da galeria. Pelo PC, o próprio WhatsApp Web oferece a função nativa de criação de stickers, a partir de arquivos armazenados na memória do computador.

Nas duas plataformas, o usuário tem a opção de adicionar textos, emojis e outros elementos às imagens, com a finalidade de criar figurinhas engraçadas, memes ou stickers para brincar com os amigos. Confira, a seguir, um guia completo para criar figurinha no WhatsApp pelo celular e pelo computador.

1 de 22 Figurinhas animadas no WhatsApp: como ter stickers que se mexem — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Figurinhas animadas no WhatsApp: como ter stickers que se mexem — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

WA Web Plus for WhatsApp: como usar extensão no celular? Descubra no Fórum do TechTudo

Como fazer figurinha para WhatsApp pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo Sticker.ly e toque no ícone de “+” para criar uma nova figurinha. Então, informe se o sticker será animado ou estático;

2 de 22 Sticker.ly permite criar figurinha de WhatsApp estática ou animada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Sticker.ly permite criar figurinha de WhatsApp estática ou animada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Escolha a foto ou vídeo desejado na galeria do celular;

3 de 22 Selecione uma imagem da sua galeria para criar figurinha de WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Selecione uma imagem da sua galeria para criar figurinha de WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Na tela de edição, toque em “Manual” ou “Recortar” para selecionar apenas uma parte da foto para usar na figurinha. É possível demarcar a área desejada ao deslizar o dedo sobre a tela;

4 de 22 Usuário pode recortar imagem como quiser para criar sticker no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode recortar imagem como quiser para criar sticker no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Na próxima tela de edição, utilize as ferramentas de edição para customizar a figurinha. Toque em “Ajustar” e escolha a opção "Apagar" para remover detalhes indesejados da imagem ao deslizar o dedo sobre a tela. A ferramenta "Restaurar" trará de volta os elementos apagados;

5 de 22 É possível eliminar detalhes da imagem no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível eliminar detalhes da imagem no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Toque em “Texto” para escrever sobre a figurinha. Então, digite a frase desejada e selecione as fontes e cores que preferir. Prossiga no botão “Pronto” e posicione o texto onde quiser;

6 de 22 Figurinha WhatsApp: meme pode ser criado com textos sobre fotos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Figurinha WhatsApp: meme pode ser criado com textos sobre fotos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Aperte em “Emoji” para adicionar emojis à figurinha. É possível movimentá-los como quiser sobre a imagem;

7 de 22 É possível adicionar emojis às figurinhas criadas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível adicionar emojis às figurinhas criadas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Toque em “Fundo” para adicionar um plano de fundo à figurinha. É possível usar os modelos fornecidos pelo app ou tocar no ícone de figura para adicionar uma imagem da sua galeria;

8 de 22 É possível adicionar planos de fundo às figurinhas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível adicionar planos de fundo às figurinhas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Ao final das edições, pressione em “Avançar”. Em seguida, digite tags para categorizar a figurinha, caso queira, e prossiga em “Salvar”;

9 de 22 Usuário pode categorizar figurinhas com tags no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode categorizar figurinhas com tags no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. Aperte em “Novo pacote” para criar um novo álbum de figurinhas. Depois, digite o nome do pacote e prossiga em “Criar”. Note que é possível ativar a chave para tornar o pacote privado;

10 de 22 Veja como criar pacotes de figurinhas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como criar pacotes de figurinhas no Sticker.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 10. Faça login no Sticker.ly com as credenciais de Facebook, Google ou Apple;

11 de 22 É preciso fazer login no Sticker.ly para enviar as figurinhas para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso fazer login no Sticker.ly para enviar as figurinhas para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 11. Após o login, o pacote aparecerá na tela. Caso queira adicionar novas figurinhas para o pacote, toque no botão de “+” e repita todo o procedimento;

12 de 22 Aplicativo Sticker.ly permite adicionar novas figurinhas ao pacote — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo Sticker.ly permite adicionar novas figurinhas ao pacote — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 12. Depois de criar todas as figurinhas que desejar, pressione no botão “Adicionar ao WhatsApp” para enviá-las ao mensageiro. Com o WhatsApp aberto, toque em “Salvar”;

13 de 22 Veja como salvar pacote de figurinhas criado no Sticker.ly no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como salvar pacote de figurinhas criado no Sticker.ly no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 13. Abra uma conversa e envie a figurinha para seus amigos.

14 de 22 Veja como encontrar e usar figurinha que acabou de criar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como encontrar e usar figurinha que acabou de criar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como fazer figurinha para WhatsApp pelo computador

Passo 1. Para criar figurinha no WhatsApp Web, abra uma conversa e toque no ícone de clipe. Então, selecione a opção “Figurinha”;

15 de 22 Figurinha: WhatsApp Web permite criar stickers de forma nativa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Figurinha: WhatsApp Web permite criar stickers de forma nativa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a imagem desejada no computador e aperte em “Abrir”. Lembre-se de que, pelo computador, só é possível criar figurinhas estáticas;

16 de 22 Selecione o arquivo desejado no computador no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Selecione o arquivo desejado no computador no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o carregamento da imagem, toque e arraste a aresta para aumentar ou diminuir o tamanho da figura;

17 de 22 WhatsApp Web permite ajustar tamanho da figurinha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes WhatsApp Web permite ajustar tamanho da figurinha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. No menu de ferramentas, pressione o ícone “T” para escrever textos. Digite a frase que quiser e utilize os comandos inferiores para mudar as cores e fontes;

18 de 22 Usuário pode adicionar textos às figurinhas criadas no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode adicionar textos às figurinhas criadas no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Toque no ícone de emoji para adicionar as carinhas que desejar à figurinha;

19 de 22 É possível usar emojis para decorar figurinha no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível usar emojis para decorar figurinha no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Também é possível para usar as ferramentas superiores para desenhar sobre a figura, cortar a imagem, adicionar stickers salvos na conta ou reverter alterações;

20 de 22 WhatsApp Web oferece várias ferramentas de edição para criar figurinhas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes WhatsApp Web oferece várias ferramentas de edição para criar figurinhas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Ao final das edições, pressione no ícone de setinha verde para enviar a figurinha na conversa;

21 de 22 Veja como enviar uma figurinha criada no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como enviar uma figurinha criada no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. A figurinha será enviada imediatamente.

22 de 22 Figurinha criada no WhatsApp Web pode ser enviada imediatamente na conversa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Figurinha criada no WhatsApp Web pode ser enviada imediatamente na conversa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas para criar figurinhas no WhatsApp pelo computador e pelo celular.

Veja também: 3 Dicas para adicionar musica no status do Whatsapp