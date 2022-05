Como fazer mapa mental no Canva pelo celular

Fazer mapa mental no Canva pelo celular é um procedimento simples. O aplicativo do editor, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), oferece diversos modelos prontos para personalizar, além de permitir que o usuário crie um layout do zero. Os mapas mentais são úteis para organizar informações em torno de uma ideia principal, com conexões sistematizadas que podem ajudar nos estudos e no trabalho. Ao fim, é possível baixar o arquivo no celular ou compartilhar por e-mail. Veja, a seguir, como fazer mapa mental pelo Canva.