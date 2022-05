Como gerar código de barras online pelo site Barcode Generator

Gerar código de barras online é uma tarefa que fica mais fácil com a ajuda do site Barcode Generator. A ferramenta grátis permite que o usuário selecione o tipo de código desejado, informe a numeração dos produtos que serão vinculados e ajuste a aparência das barras. É possível criar vários códigos de uma vez só, e depois baixá-los em formato PDF ou Excel. Se quiser, o usuário também pode enviá-los para impressão. Confira, no passo a passo a seguir, como gerar códigos de barras pelo computador.