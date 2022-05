Como gravar ligação no iPhone com o aplicativo Call Recorder iCall

Gravar ligação no iPhone (iOS) é um procedimento que pode ser feito com o aplicativo Call Recorder iCall. O gravador capta chamadas efetuadas e recebidas, e armazena os áudios dentro da própria plataforma. Assim, é possível recuperar chamadas de forma fácil para ouvir depois ou compartilhar por e-mail. A ferramenta pode ser utilizada gratuitamente por três dias após o download. Depois, é necessário pagar uma assinatura de R$ 34,90 por semana para continuar com acesso. Confira, a seguir, como gravar chamadas de voz do iPhone.