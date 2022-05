Como guardar carteira de vacinação no Android e no iPhone

O certificado de vacinação contra a Covid-19 pode ser adicionado às carteiras digitais do Google e da Apple em poucos passos. O recurso foi liberado para celulares Android e iPhone (iOS) nesta última terça-feira (10), e facilita a apresentação do comprovante de vacinação em locais fechados que exigem o certificado. No tutorial abaixo, veja como emitir comprovante de vacinação a partir do app Conecte SUS e a salvar na carteira do smartphone.