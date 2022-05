Como habilitar macro no Excel e automatizar ações recorrentes

Habilitar macro no Excel é um procedimento que pode ser feito em poucos passos. As macros são comandos internos aplicados nos documentos para automatizar ações recorrentes, como executar funções repetitivas na planilha, projetar dados, criar processos, entre outras. Essa automação ajuda a economizar tempo durante a realização de tarefas. Toda a habilitação das macros pode ser feita pelas configurações do editor de planilhas da Microsoft . Confira, no tutorial a seguir, como habilitar macro no Excel.

Vale ressaltar que, a depender da autorização concedida pelo usuário, as macros podem ser executadas sem avisos prévios, o que pode representar um risco para a segurança dos dados. Macros maliciosas podem danificar o disco, corromper o Office ou excluir arquivos inadvertidamente. Por isso, a recomendação é habilitar apenas macros recebidas de fontes confiáveis ou que foram gravadas pelo próprio indivíduo.

1 de 7 Tutorial ensina como habilitar macros no Excel — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Tutorial ensina como habilitar macros no Excel — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

Excel: como saber qual fórmula usar? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como habilitar macro no Excel em um documento específico

Passo 1. Para habilitar macro no Excel, abra o arquivo no editor de planilhas e clique em “Arquivo”, no canto superior esquerdo;

2 de 7 Acessando as opções do Excel para configurar macro — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acessando as opções do Excel para configurar macro — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No menu da lateral esquerda, clique em “Opções”;

3 de 7 Acessando as opções do Excel para abrir menu de configurações — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acessando as opções do Excel para abrir menu de configurações — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Uma caixa de diálogo será aberta. Então, acesse a seção “Central de Confiabilidade”, no menu da esquerda, e clique no botão “Configurações da Central de Confiabilidade”;

4 de 7 Imagem mostra como encontrar configurações de macro no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Imagem mostra como encontrar configurações de macro no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Clique em “Configurações de Macro”, no menu da lateral esquerda, e selecione a opção de permissão desejada. Você pode optar por habilitar macros com ou sem notificações ou ativar apenas aquelas assinadas digitalmente;

5 de 7 Excel permite habilitar macros com ou sem notificações — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Excel permite habilitar macros com ou sem notificações — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique em “Configurações do ActiveX”, no menu da esquerda, e marque a opção “Habilitar todos os controles sem restrição e sem aviso”. Essa ação fará com que as macros sejam habilitadas corretamente. Por fim, clique em “Ok” para aplicar as alterações.

6 de 7 Habilitar o ActiveX é necessário para que macros funcionem corretamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Habilitar o ActiveX é necessário para que macros funcionem corretamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como habilitar macro no Excel em todos os arquivos

Passo 1. No menu “Configurações de Macro”, selecione a opção “Habilitar todas as macros”. Lembre-se que essa opção executa todas as macros sem avisos ou notificações. Ao ativar esse item, recomenda-se abrir arquivos apenas de fontes confiáveis.

7 de 7 Veja como habilitar macro de forma definitiva no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como habilitar macro de forma definitiva no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes