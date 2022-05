Como jogar de Gwen no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Gwen é um dos muitos personagens de League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games disponível gratuitamente para PC ( Windows e Mac ). A Costureira Encantada é uma lutadora com dano baseado em poder de habilidade que é praticamente uma bomba-relógio, ficando cada vez mais forte a medida que o tempo de jogo passa. Sabendo disso, o TechTudo separou todas as habilidades, possíveis feitiços, builds, runas, counters e dicas de como jogar com a campeã na rota superior. É válido dizer que o guia a seguir foi baseado no patch 12.8.

Gwen, a Costureira Encantada, possui mecânicas únicas dentro de LOL

Habilidades

Mil Retalhos (Passiva)

Sempre que Gwen atinge campeões inimigos por ataques básicos, ela causa dano mágico extra nos mesmos com base na vida deles. Assim, uma fração do dano causado por ela é convertida em cura para si mesma.

Corte e Recorte (Q)

A habilidade tem um efeito passivo que faz com que Gwen receba um acúmulo sempre que ela acerta um inimigo com ataques básicos, podendo chegar até quatro acúmulos. O efeito ativo faz Gwen consumir acúmulos, assim, ela corta uma vez, causando dano mágico. Depois, corta novamente para cada munição consumida. Por fim, corta uma última vez para causar mais dano mágico.

Névoa Sagrada (W)

Gwen cria uma névoa em sua volta que a torna não alvejável perante os inimigos que estão fora dessa área, com exceção das torres. Quando dentro, os adversários conseguem causar dano em Gwen. Ela pode ativar a habilidade novamente para trazer a névoa para si ou o conjuramentamento é feito de forma automática quando a campeã tentar sair da área de efeito.

Avanço Afiado (E)

Gwen avança e fortalece seus ataques. Os golpes fortalecidos recebem velocidade de ataque, dano mágico e o primeiro acerto reduz o tempo de recarga da habilidade.

Ponto-Cruz (R)

A ultimate de Gwen possui três conjurações. Na primeira, ela arremessa uma agulha nos inimigos, causando dano mágico e lentidão. Se Gwen atingir um inimigo afetado dentro de seis segundos, ela pode fazer mais duas conjurações. Na segunda, ela arremessa três agulhas, causando dano mágico. Na terceira, ela também causa dano mágico, dessa vez, arremessando cinco agulhas.

Ordem das Habilidades

Ordem de Habilidades | Gwen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Corte e Recorte Q Q Q Q Q Névoa Sagrada W W W W W Avanço Afiado E E E E E Ponto-Cruz R R R

Runas e Feitiços

Nos feitiços, as combinações podem variar entre "Teleporte e Incendiar" ou "Teleporte e Fantasma", dispensando o uso do "Flash". Em relação às runas, a melhor escolha é a "Conquistador".

Conquistador

Essa escolha de runa combina de maneira espetacular com o kit de Gwen. Isso porque ela precisa estar sempre causando dano por ataques básicos, para ativar seus efeitos e ferir ainda mais os inimigos.

Exemplos de builds

Se tem um item que casa perfeitamente com Gwen, ele se chama "Criafendas". Essa opção mítica simplesmente possui todos os atributos para deixar a campeã muito forte. Os demais itens variam entre "Dente de Na'Shor", "Ampulheta de Zhonya" e "Ímpeto Cósmico". É válido dizer que as escolhas devem ser tomadas conforme as particularidades de cada confronto. Quanto à bota, a melhor opção são as "Botas Galvanizadas de Aço", podendo ser substituídas pelos "Passos de Mercúrio".

Início

Itens míticos e essenciais

Exemplo de build final e itens situacionais

Dicas

Na fase de rotas, abuse de seus ataques básicos para garantir dano e, principalmente, cura. Porém, não se arrisque tanto contra campeões de ataque à distância;

Na rota, evite utilizar Avanço Afiado (E) o tempo todo, guarde a habilidade para escapar com vida de um gank inimigo;

Tenha paciência! Por mais que Gwen sofra muito na fase de rotas, você deve se concentrar no farm e esperar o tempo passar para ficar forte e causar muito dano.

Counters

Singed

Basicamente, Singed possui uma mecânica de farm que não precisa estar em contato com Gwen na rota, o que faz com que o Químico Louco não sofra com as habilidades da campeã.

Kayle

Seguindo o mesmo propósito de Gwen, Kayle também possui uma rota fraca e vai ficando cada vez mais forte a medida que o jogo avança. Já que Gwen precisa esperar o tempo passar, isso abre brecha para a Justa obter nível e itens suficientes para acabar com a partida.

Lillia

A mecânica da campeã faz com que ela entre da Névoa de Gwen, cause dano e saia rapidamente sem sofrer com isso. Logo, não tem muito o que Gwen fazer contra o Florir Receoso.

