Como jogar Fortnite no iPhone via Xbox Cloud Gaming (xCloud)

Fortnite pode ser jogado novamente no iPhone ( iOS ) depois que a Epic Games e a Microsoft fecharam uma nova parceria, que liberou o Battle Royale gratuitamente por meio do Xbox Cloud Gaming . A colaboração fez com que o jogo voltasse indiretamente aos celulares da Apple , já que o xCloud opera pelo navegador e precisa somente de uma conta Microsoft para ser acessado. A notícia foi comemorada pelos amantes de Fortnite e usuários de iPhone que, desde 2020, sofrem com a falta do jogo na App Store . Vale ressaltar que não será necessário ter uma assinatura do Xbox Game Pass para jogar o game.

O banimento do Battle Royale da plataforma iOS aconteceu após a Epic Games inserir uma maneira de comprar as moedas do jogo direto no game, tirando a necessidade de pagar via App Store. Com isso, a desenvolvedora moveu um processo contra a Apple, que foi vencido em primeira etapa pela maçã. Por conta disso, a Apple determinou que Fortnite estaria na lista restrita do ecossistema da empresa até que fossem exauridos todos os apelos à corte, o que estima-se que pode levar cerca de cinco anos. Enquanto o ban permanece na App Store, agora os usuários podem utilizar a plataforma da Microsoft para jogar, além do Fortnite, outros games da Epic.

Como jogar Fortnite no iPhone ou no iPad?

Passo 1. Acesse o site do Cloud Gaming (xbox.com/play) no navegador no seu iPhone. A página inicial já destaca o Fortnite. Basta clicar em “Play for free” para ser direcionado à página do Fortnite no Xbox Cloud;

Passo 2. Ao clilcar em "Prepare-se para jogar", o usuário será direcionado para uma tela de login com conta da Microsoft;

Passo 3. Ao realizar o login e retornar para a página do Fortnite, uma aba vai aparecer, soliticando que o usuário adicione o Cloud Gaming à tela de início (add to your home screen). Toque no ícone de compartilhamento e, em seguida, em “Adicionar à sua Tela de Início”, para criar um atalho direto para o jogo;

Passo 4. Com o xCloud já na Tela de Início, clique no ícone, abra o aplicativo e inicie o jogo. Você terá que fazer login na sua conta Microsoft novamente, e , depois disso, é só prosseguir para o game e iniciá-lo;

Passo 5. Prepare-se para começar o jogo! Vale lembrar que é importante deixar o Bloqueio de Orientação Vertical desativado para que você consiga jogar na orientação horizontal.

