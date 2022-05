Como medir a sensação térmica de agora pelo celular

Buscas por "como medir a sensação térmica" tiveram um aumento súbito no Google Trends , ferramenta que monitora as pesquisas feitas no Google, a partir desta segunda-feira (15). Para tirar essa dúvida, usuários podem recorrer a alguns aplicativos de meteorologia. O app Climatempo , por exemplo, disponível para Android e iPhone ( iOS ), usa a localização combinada a uma base de dados para informar o índice da sua região. Já o aplicativo Índice de Calor e Sensação Térmica, para Android , se baseia em um cálculo referente à taxa de perda de calor da pele, causada pelo vento e frio.

Os recursos são úteis principalmente em dias de baixas temperaturas, pois o índice leva em conta, além da temperatura, outras variáveis - como umidade relativa do ar, vento e vestimentas. A seguir saiba como medir sensação térmica pelo celular de duas maneiras com o tutorial que o TechTudo preparou.

1 de 11 Aplicativos mostram índice de sensação térmica da sua região; saiba como usar — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativos mostram índice de sensação térmica da sua região; saiba como usar — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como medir sensação térmica pelo celular com o app Climatempo (Android e iPhone)

Passo 1. No primeiro acesso ao aplicativo Climatempo, é exibido um aviso sobre a utilização de sua localização. Toque em "OK" para continuar. Feito isso, pressione "Declaro estar de acordo com os Termos e condições" e, depois, vá em "Entendi";

2 de 11 Tela inicial do app Climatempo mostra aviso sobre o uso da localização — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do app Climatempo mostra aviso sobre o uso da localização — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Selecione uma das opções de permissão de localização para prosseguir. Em seguida, toque em "Negar" ou "Permitir" o acesso à coleta de dados;

3 de 11 Continue liberado o acesso a localização para conferir a sensação térmica pelo Climatempo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Continue liberado o acesso a localização para conferir a sensação térmica pelo Climatempo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. O app, então, usará a sua localização mostrará na tela as informações sobre o tempo de forma automática. Em "Sensação", visualize a sensação térmica da sua região. Caso queira conferir o índice em outra cidade, vá no ícone de lupa, localizado na parte de cima da tela e, usando o teclado, digite um local. Feito isso, toque na lupa para pesquisar;

4 de 11 Após liberar acesso à localização, app mostra a sensação térmica do seu local automaticamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco Após liberar acesso à localização, app mostra a sensação térmica do seu local automaticamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Agora, é só visualizar a sensação térmica na cidade buscada na área "Sensação".

5 de 11 Informação sobre sensação térmica é exibida na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco Informação sobre sensação térmica é exibida na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como medir sensação térmica pelo celular com o app Índice de Calor e Sensação Térmica (Android)

Passo 1. Baixe o aplicativo na Google Play Store. Em seguida, abra o app e, na tela inicial, toque em "Sensação Térmica". Depois, toque em "Auto";

6 de 11 Tela inicial do aplicativo índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do aplicativo índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Feito isso, selecione o modo manual. Agora, digite a temperatura atual e a velocidade do vento do seu local no local indicado. Depois, toque em "Calcular". Vale destacar que o aplicativo mostra a sensação térmica apenas de localidades em que a temperatura local esteja abaixo de 10ºC e velocidade do vento igual ou superior a 4.8 km/h;

7 de 11 Para continuar, troque o modo para manual no Índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para continuar, troque o modo para manual no Índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. O aplicativo, então, exibirá na tela a sensação térmica da sua cidade;

8 de 11 Confira o índice de sensação térmica na tela do app — Foto: Reprodução/Marcela Franco Confira o índice de sensação térmica na tela do app — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. É possível ainda conferir a sensação térmica da sua região mesmo se você não souber a temperatura e a velocidade do vento. Nesse caso, toque em "Sensação Térmica" e deixe o "Modo" em "Auto". Depois, toque no ícone de localização para o app usar o GPS e descobrir o seu local;

9 de 11 Tela inicial do aplicativo Índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do aplicativo Índice de Calor e Sensação Térmica — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Feito isso, toque na seta. Depois, selecione uma das permissões de localização exibidas na tela;

10 de 11 Ação para conferir sensação térmica pelo celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para conferir sensação térmica pelo celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. O app, então, mostrará a sensação térmica da sua região, caso a sua localização esteja com uma temperatura abaixo de 10°C e velocidade de vento igual ou acima a 4.83 km/h. No exemplo, não foi possível exibir o índice, pois o local está com uma temperatura mais alta do que a necessária.

11 de 11 Em temperatura, verifique a sensação térmica do momento — Foto: Reprodução/Marcela Franco Em temperatura, verifique a sensação térmica do momento — Foto: Reprodução/Marcela Franco

