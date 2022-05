Como pagar boleto do Enem 2022? Veja passo a passo para gerar documento

A taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2022 deve ser paga até 27 de maio pelos candidatos que não obtiveram isenção do valor. O estudante pode acessar os dados para pagamento pela Página do Participante e realizar a quitação via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito — neste último caso, há o acréscimo de taxa. As inscrições para o exame vão até o dia 21 deste mês e devem ser feitas pelo site do Inep . Confira, no tutorial a seguir, como gerar o boleto do Enem 2022 e pagar a taxa de inscrição.

1 de 8 Taxa de inscrição do Enem 2022 pode ser paga com cartão de crédito, Pix e boleto; saiba como — Foto: Unsplash Taxa de inscrição do Enem 2022 pode ser paga com cartão de crédito, Pix e boleto; saiba como — Foto: Unsplash

Quais são os melhores aplicativos para estudar para o Enem? Opine no Fórum do TechTudo

Até quando pode pagar o Enem 2022?

A taxa de inscrição no Enem 2022 custa R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio. As inscrições para o exame terminam dias antes, em 21 de maio, e podem ser feitas pelo site do Inep. Candidatos que obtiveram direito a isenção da taxa não precisam pagar o valor, mas devem realizar a inscrição no exame para confirmar a participação e fazer as provas.

Onde fica e como gerar o boleto do Enem 2022?

O boleto para pagamento do Enem 2022 é gerado automaticamente assim que o candidato conclui a inscrição no exame. O estudante pode baixar o documento quantas vezes quiser por meio da Página do Participante, existente dentro do site do Inep. Para fazer o download do arquivo, é preciso fazer login com a conta Gov.br — a mesma utilizada para realizar a inscrição, com CPF e senha.

Neste ano, o Inep lançou mais duas opções de pagamento para o Enem 2022: Pix e cartão de crédito. É preciso ficar atento, pois, após selecionar uma opção de pagamento, não será possível alterar a escolha. Veja, abaixo, como gerar o boleto do Enem 2022.

Passo 1. Acesse o site do Enem 2022 (enem.inep.gov.br/participante) e clique no botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

2 de 8 Enem 2022: veja como acessar página do participante para gerar boleto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Enem 2022: veja como acessar página do participante para gerar boleto — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na página de login, informe o seu CPF e clique em “Continuar”;

3 de 8 Login na conta Gov.br para gerar boleto do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Login na conta Gov.br para gerar boleto do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Digite sua senha e clique no botão “Entrar”;

4 de 8 Acesso ao boleto do Enem 2022 é feito com conta Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acesso ao boleto do Enem 2022 é feito com conta Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Após o login, clique na opção “Pagamentos/Isenção”, no menu da lateral esquerda;

5 de 8 Onde fica o boleto do Enem? Veja como acessar documento na Página do Participante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Onde fica o boleto do Enem? Veja como acessar documento na Página do Participante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique na opção “Boleto” para solicitar o documento;

6 de 8 Como achar o boleto do Enem: usuário pode baixar arquivo em conversa com assistente virtual na Página do Participante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como achar o boleto do Enem: usuário pode baixar arquivo em conversa com assistente virtual na Página do Participante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Confirme no botão “Baixar seu boleto” para fazer o download do arquivo. Ele será gerado com a data de vencimento para 27/05/2022.

7 de 8 Saiba baixar boleto do Enem 2022 pelo site oficial do Inep — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba baixar boleto do Enem 2022 pelo site oficial do Inep — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como pagar o boleto do Enem 2022?

Com o boleto em mãos, o candidato poderá fazer o pagamento da taxa diretamente pelo aplicativo do seu banco, via Internet Banking, nas agências bancárias ou em casas lotéricas. O valor deve ser pago com dinheiro em conta, não sendo possível quitar o boleto usando cartão de crédito.

8 de 8 Veja como pagar boleto do Enem 2022 pelo celular usando o app do Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como pagar boleto do Enem 2022 pelo celular usando o app do Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Caso o candidato opte pela opção “Pix”, um QR Code ou um código de pagamento será gerado automaticamente na Página do Participante. O usuário deve realizar o pagamento por meio do aplicativo do seu banco, usando um desses códigos.

Já a opção cartão de crédito permite que o usuário faça o pagamento por meio do Mercado Pago ou PicPay. Neste modelo, há um acréscimo de 2,99% no valor da inscrição, referente à taxa administrativa. Assim, a inscrição recebe um aumento de R$ 2,54, tendo como valor final R$ 87,54. O valor pode ser parcelado.

Após o pagamento da taxa, o estudante poderá verificar a confirmação da inscrição por meio da Página do Participante a partir do dia 11 de junho.

Com informações de Inep

Assista também: App e site têm curso de inglês completo e grátis; aproveite