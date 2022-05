Como pagar corrida no Uber com Pix

A Uber liberou o pagamento de corridas com Pix em todo o país. O método estava em testes desde o início de maio e será disponibilizado para toda a base de usuários até o início de junho. O procedimento é feito através de um código Pix fornecido pelo aplicativo quando o passageiro solicita a corrida. O usuário, então, deve copiar o código e pagar o valor pelo app do banco. Assim, um motorista parceiro da plataforma será acionado para dar início à viagem. Confira, a seguir, como pagar o Uber com Pix

1 de 6 Uber aceita PIX: veja como pagar corridas com o novo método disponível no aplicativo de viagens — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Uber aceita PIX: veja como pagar corridas com o novo método disponível no aplicativo de viagens — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como saber a minha nota no Uber? Descubra no Fórum do TechTudo

O que acontece caso o motorista não apareça?

Como o pagamento com Pix na Uber é feito antes da viagem ser realizada, alguns usuários levantaram o questionamento: o que acontece caso o motorista não apareça? Para entender a situação, o TechTudo entrou em contato com a empresa de viagens.

Em resposta à reportagem, a Uber respondeu que, caso o motorista não apareça para buscar você em sua viagem paga com Pix, "o valor é estornado direto na conta da pessoa". Já para casos de cancelamento com cobrança de taxa, o estorno é realizado em Uber Cash (ou seja, créditos no app) com o valor já descontado.

Como pedir Uber usando o Pix?

Passo 1. Abra o Uber e toque em “Para onde?” para pedir uma corrida. Então, digite o endereço de destino normalmente;

2 de 6 Solicite uma corrida normalmente no Uber — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Solicite uma corrida normalmente no Uber — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Aperte na opção de pagamento selecionada atualmente no seu perfil, no rodapé da tela. Depois, vá em “Adicionar forma de pagamento”;

3 de 6 Veja como adicionar nova forma de pagamento ao Uber no celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como adicionar nova forma de pagamento ao Uber no celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione a opção “Pix” para ela ser adicionada às formas de pagamento da conta. Confirme no botão “Pronto”;

4 de 6 Veja como adicionar o Pix como forma de pagamento no Uber — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como adicionar o Pix como forma de pagamento no Uber — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Selecione o Pix como forma de pagamento da viagem. Por fim, toque em “Confirmar” para pedir a corrida;

5 de 6 Veja como pagar corrida do Uber com Pix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como pagar corrida do Uber com Pix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Agora, o app o direcionará para a página do Pix. Então, toque em “Copiar código Pix” e cole no aplicativo do seu banco para fazer o pagamento. Em instantes, o pagamento será identificado e a corrida será confirmada no Uber.

6 de 6 É possível pagar Uber com Pix por meio de código "Copia e Cola" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível pagar Uber com Pix por meio de código "Copia e Cola" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas e saiba como pagar corrida no Uber com Pix.

Veja também: Como pedir Uber pelo computador