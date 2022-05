Como proteger app de banco no celular? Guia ensina 5 maneiras

O caso do roubo que o empresário Bruno de Paula passou no final de abril chamou atenção nas redes sociais semana passada. No último dia cinco, no Twitter, Bruno relatou que, ao voltar de uma viagem, enquanto usava o celular para pedir comida, teve seu smartphone subtraído de dentro do táxi. Porque o dispositivo foi roubado desbloqueado, os bandidos conseguiram acesso a aplicativos de bancos e delivery - o que causou prejuízo de mais de R$ 140 mil ao empresário, em empréstimos e compras.