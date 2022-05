Como reagir a mensagens no WhatsApp

O WhatsApp lançou a opção de reagir às mensagens dos amigos com emojis. A função está sendo liberada aos poucos para usuários do mensageiro no Android e no iPhone (iOS), e pode ser usada nas conversas individuais e em grupos. O recurso tem formato semelhante ao já existente no Direct do Instagram, e contabiliza as reações em pequenos balões adicionados abaixo de cada texto.