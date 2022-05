Como remover conta Microsoft do PC com Windows

Remover conta Microsoft do PC com Windows é um procedimento que pode ser feito de forma fácil pelas configurações do sistema operacional. A ação faz com que o computador encerre a sincronização automática de mensagens de e-mail, calendário e contatos vinculados ao endereço. A remoção pode ser útil quando um usuário acessa um computador diferente do seu e deseja eliminar o vínculo com aquela máquina após o término da utilização. Confira, no tutorial a seguir, como remover conta Microsoft do Windows.