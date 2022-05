Como usar avatar no Instagram

O Instagram permite criar um avatar personalizado em 3D para usar na rede social. Os personagens virtuais, disponíveis para Android e iPhone (iOS), têm visual semelhante aos BitMojis e aos Memojis e podem ser editados para que tenham a aparência do usuário, com rosto, corpo, roupas e acessórios customizados. Até o momento, é possível usar o avatar como adesivo nos Stories. No futuro, também será possível aplicar as figuras no Direct e no metaverso. Confira, a seguir, como usar o avatar do Instagram.