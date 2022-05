Como usar reações do WhatsApp no computador

O WhatsApp Web permite reagir às mensagens dos amigos com emojis. O recurso, liberado para o aplicativo de celular na última semana, oferece no computador os mesmos seis emojis disponíveis nas versões para Android e iPhone (iOS). A função possibilita que o usuário utilize as carinhas para demonstrar seu sentimento em relação aos textos, e contabiliza as reações em pequenos balões adicionados à conversa. Recurso é similar ao formato já existente no Direct do Instagram. Confira, a seguir, como usar as reações do WhatsApp no computador.