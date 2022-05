Como ver senhas salvas em apps (iPhone e Android)

É possível gerenciar senhas salvas no celular devido à ferramenta de preenchimento automático disponível em aparelhos Android e iPhone ( iOS ). O recurso permite visualizar, de forma rápida, senhas gravadas em apps e sites. O procedimento pode ser útil para quem esqueceu o código de acesso de aplicativos, como Netflix , Spotify Outlook e outros. Além disso, é uma forma segura de guardar senhas, pois o acesso à informação só é liberado após o usuário inserir o PIN ou entrar com o Face ID ou Touch ID. Confira, a seguir, como ver todas as senhas salvas no celular.

Como ver senhas salvas em apps (iPhone)

Passo 1. Abra o "Ajustes" do iPhone e, depois, role a tela até encontrar a opção "Senhas". Feito isso, toque sobre ela. Em seguida, use o Face ID, Touch ID ou coloque o código de acesso do celular para continuar;

Passo 2. Na aba "Senhas", uma lista com as informações de login (senha e usuário) de apps instalados e sites acessados pelo celular é exibida na tela. Selecione um app ou site que deseje visualizar a senha e toque sobre ele. A ferramenta, então, mostrará o código de acesso. Caso queira excluir o código, vá em "Apagar senha".

Como ver senhas salvas em apps (Android)

O caminho para ver senhas salvas em apps no Android pode variar dependendo do celular. O tutorial a seguir foi realizado em um Galaxy A03 com Android 11. É provável que aparelhos de outras fabricantes apresentem pequenas alterações nos nomes das abas. Se for o seu caso, siga o passo a passo ao buscar por sinônimos ou palavras com sentidos parecidos.

Passo 1. Acesse as configurações do celular e, depois, procure por "Gerenciamento Geral". Feito isso, vá em "Serviço de preenchimento automático";

Passo 2. Agora, toque no ícone de engrenagem para continuar. Em seguida, confira se a função de preenchimento automático está ativada. Feito isso, vá em "Senhas";

Passo 3. Uma lista com os apps instalados no celular e sites já acessados é mostrada na tela. Toque sobre o nome do serviço que deseja visualizar o código. Apesar de o nome aparecer em formato de site, as informações aparecem mesmo se o usuário só tiver acessado a conta pelo app. Depois disso, insira o PIN;

Passo 4. Toque no ícone de olho para visualizar o código. Se desejar apagar a informação do gerenciador de senha, vá em "Excluir".

Pronto. Aproveite o tutorial para saber como verificar e gerenciar senhas salvas no celular.

