Como ver senhas salvas no Google (Android e iPhone)

Salvar senhas no Google e no Chrome é uma prática comum para fazer login mais rápido em sites e aplicativos para Android e iPhone (iOS). É no recurso de gerenciador de senhas, que preenche campos automaticamente com caracteres codificados, que usuários guardam palavras-passe e se livram de memorizar e digitar manualmente os acessos todas as vezes. Caso precise visualizar suas senhas para relembrá-las ou ainda para apagar seus registros, o procedimento pode ser feito pelo celular. Para isso, veja, a seguir, como encontrar senhas salvas no Google.