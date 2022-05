Corinthians x Portuguesa ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil online

Corinthians e Portuguesa duelam, às 21h30 desta quarta-feira (11), pelo segundo jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida acontece no estádio Neo Química Arena e tem transmissão ao vivo da TV Globo, com retransmissão online e grátis no Globoplay. No primeiro jogo, os times empataram pelo placar de 1 a 1. Confira, a seguir, como acessar o Globoplay usando uma Conta Globo para assistir à partida entre Corinthians e Portuguesa pela Copa do Brasil 2022 ao vivo. O streaming pode ser acessado pelo PC ou por celulares Android e iPhone (iOS).