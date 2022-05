Eclipse Lunar 2022: veja horário e como assistir online

Um eclipse lunar acontecerá neste domingo (15), a partir das 22h30. O evento astronômico não acontece desde maio de 2021 e é resultado do alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. Nestes casos, o satélite entra na sombra do nosso planeta, o que deixa sua aparência avermelhada, dando ao fenômeno o nome de “Lua de Sangue”. O eclipse poderá ser visto a olho nu em qualquer região do Brasil, mas, caso o céu esteja nublado ou a paisagem não seja livre o suficiente, também é possível acompanhar o evento ao vivo pelo site da Nasa . Confira, a seguir, o que é um eclipse lunar e como assistir online.

1 de 2 Eclipse lunar deste domingo deixa lua avermelhada, em fenômeno conhecido como Lua de Sangue — Foto: Reprodução/Nasa Eclipse lunar deste domingo deixa lua avermelhada, em fenômeno conhecido como Lua de Sangue — Foto: Reprodução/Nasa

Qual app grátis permite baixar vídeos do YouTube no Android? Saiba no Fórum do TechTudo

O que é um eclipse lunar total e quando ele ocorre?

Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente. Segundo a Nasa, isso acontece de quatro a sete vezes por ano, podendo gerar eclipses lunares ou solares. Um eclipse lunar ocorre quando esse alinhamento faz com que os raios solares do Sol sejam bloqueados pela Terra, de modo que a Lua não recebe iluminação.

Assim, apenas alguns feixes de luz chegam à superfície do satélite, na cor avermelhada. Isso acontece porque a Terra não consegue bloquear 100% da iluminação do Sol, e alguns elementos presentes na atmosfera são refletidos com essa cor na superfície da Lua por meio de feixes luminosos remanescentes. Não por acaso, eclipses lunares são chamados de “luas de sangue”

Onde o eclipse lunar de maio será visível e que horas vai começar?

A Terra permanece com uma de suas faces virada para a Lua, logo, os eclipses lunares só podem ser vistos em sua totalidade por metade do planeta. Neste domingo, o fenômeno estará 100% visível em toda a América do Sul e em parte da América do Norte. Ou seja, o eclipse poderá ser assistido do início ao fim em qualquer região do Brasil. Alguns países da África e da Europa conseguirão ver somente o final do evento.

A lua estará com altura suficiente para garantir uma boa visibilidade a olho nu, mas procurar um lugar alto e sem interferência de prédios e construções pode resultar em um espetáculo ainda mais bonito. Lembre-se de consultar a previsão do tempo, pois as condições climáticas e a presença de nuvens na sua região podem afetar a visibilidade.

2 de 2 Brasil terá visibilidade completa do eclipse lunar — Foto: Reprodução/Nasa Brasil terá visibilidade completa do eclipse lunar — Foto: Reprodução/Nasa

O eclipse tem início às 22h30 deste domingo (15). Neste ponto, a Lua começa a ser escurecida pela penumbra da Terra. Às 23h, a Lua alcançará a umbra da Terra, uma área que bloqueia ainda mais os raios solares e que começará a dar um aspecto avermelhado ao satélite.

Às 01h11, o eclipse atingirá seu ápice, com a Lua completamente coberta pela sombra da Terra, exibindo uma coloração “vermelho sangue”. Ao todo, a Lua ficará “vermelha” durante uma hora e 24 minutos. Depois disso, os astros passam a fazer o sentido inverso, até que a Lua perca a cor avermelhada e, em seguida, saia do ponto de sombreamento causado pela Terra. O evento completo durará cinco horas e 18 minutos.

Como assistir ao eclipse lunar online

O eclipse será transmitido ao vivo pelo canal da Nasa no YouTube (youtube.com/watch?v=vGIaEIICIcs) e pela página do Facebook do órgão (facebook.com/NASA/). A transmissão mostrará imagens feitas por telescópios de todo o mundo, além de contar com comentários de especialistas. Os usuários podem ativar um lembrete para serem avisados do início do evento, e também podem enviar perguntas à Nasa por meio da hashtag #askNASA.

Com informações de Nasa (1, 2 e 3)

Veja também: Três coisas bizarras que a tecnologia permitiu fazer na última década