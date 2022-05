EcoHero: saiba usar o app que mostra benefícios da rotina sustentável

EcoHero é um aplicativo de registro de atividades sustentáveis disponível para Android e iPhone ( iOS ). Ao cadastrar as refeições, meios de transporte, uso de plástico e outras atividades de estilo de vida na ferramenta, o app exibe a quantidade de água, CO2 e plástico que são economizadas com cada ação praticada pelo usuário. A ideia é mostrar o impacto que os hábitos ecológicos trazem ao meio ambiente e ao próprio indivíduo.

O aplicativo funciona como uma rede social, já que as atividades registradas aparecem no feed e a plataforma ainda permite seguir usuários para acompanhar seus hábitos. No tutorial a seguir, saiba como usar o app que mostra os benefícios de manter uma rotina sustentável.

1 de 13 Aplicativo EcoHero permite registrar atividades sustentáveis e visualizar redução de danos ao meio ambiente; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo EcoHero permite registrar atividades sustentáveis e visualizar redução de danos ao meio ambiente; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como usar o EcoHero

Passo 1. Após baixá-lo na sua loja de aplicativos, abra o EcoHero e toque em "Criar conta" para se cadastrar na plataforma. Em seguida, adicione um e-mail e senha nos campos indicados. Depois, clique no botão de "Criar conta" novamente;

2 de 13 Tela de login do app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela de login do app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Feito isso, toque no ícone de "+" para adicionar uma foto ao seu perfil. Com a câmera aberta, posicione o rosto e toque na bola branca para fazer a captura;

3 de 13 Personalize seu perfil adicionando uma foto — Foto: Reprodução/Marcela Franco Personalize seu perfil adicionando uma foto — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Agora, toque em "OK" para incluir a foto tirada no perfil. Depois, digite um nome de usuário no local indicado pela seta vermelha. Feito isso, vá para "Criar Perfil";

4 de 13 Crie um nome de usuário para criar sua conta no app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco Crie um nome de usuário para criar sua conta no app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Com a conta criada e personalizada, você já pode usar o aplicativo. Na tela inicial, toque no ícone de "+" no centro da parte inferior para registrar uma atividade. Em seguida, toque sobre uma das opções que represente a ação que deseja cadastrar. No exemplo, o TechTudo optou por registrar um transporte;

5 de 13 Ação para registrar atividades sustentáveis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para registrar atividades sustentáveis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Na primeira janela que aparecer, selecione o transporte utilizado tocando sobre um dos ícones e, depois, escolha o veículo que você deixou de usar;

6 de 13 Toque sobre o ícone que representa o meio de transporte usado — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque sobre o ícone que representa o meio de transporte usado — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Tocando e arrastando a bola azul é possível ajustar a distância percorrida referente a sua atividade. O app também permite tirar foto do momento e adicionar uma descrição sobre a atividade, caso queira. Após preencher todos os campos desejados, registre a ação tocando em "Salvar atividade";

7 de 13 Ação para ajustar quilometragem rodada com o meio de transporte — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para ajustar quilometragem rodada com o meio de transporte — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Toque em "Continuar" para visualizar a redução de danos causados ao meio ambiente por meio de sua atividade sustentável. Depois, clique em "Pronto";

8 de 13 Visualize a redução de C02 que sua atividade gerou ao meio ambiente — Foto: Reprodução/Marcela Franco Visualize a redução de C02 que sua atividade gerou ao meio ambiente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. De volta à tela inicial do app, note que no topo ficam localizadas diversas abas de categorias. Tocando sobre elas, o app mostra o feed com as atividades de outros usuários referentes ao tema escolhido. Você pode curtir a publicação ou comentar a postagem nos ícones de coração ou balão, indicados abaixo. Toque sobre a foto de perfil para conferir o perfil do usuário;

9 de 13 Toque sobre uma das categorias presentes no app para visualizar postagens de usuários relacionados ao tema — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque sobre uma das categorias presentes no app para visualizar postagens de usuários relacionados ao tema — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Caso queira acompanhar as atividades do usuário em questão, toque em "Seguir". Assim, toda vez que ele registrar uma ação, ela será exibida no seu feed. Para voltar a tela inicial, vá na seta, localiza na parte de cima da tela. Agora, toque sobre o ícone de calendário para conferir os eventos da plataforma (no menu inferior). Escolha o botão "Participar" para se juntar a outros membros em um objetivo em comum;

10 de 13 Ação para seguir usuários no app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para seguir usuários no app EcoHero — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Após ler a descrição, toque novamente em "Participar". Feito isso, vá no ícone de seta no canto superior esquerdo para voltar à tela inicial;

11 de 13 Vá em "Participar" para se juntar a outros membros — Foto: Reprodução/Marcela Franco Vá em "Participar" para se juntar a outros membros — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Agora, toque no ícone de troféu para visualizar todas as suas conquistas registradas. Nessa tela, você também acompanha quais tarefas precisa cumprir para subir de nível na plataforma.

12 de 13 Toque no ícone de troféu para verificar tarefas que fazem você muda de nível — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no ícone de troféu para verificar tarefas que fazem você muda de nível — Foto: Reprodução/Marcela Franco

13 de 13 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo