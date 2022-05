Encceja 2021: como se inscrever no exame pelo site do Inep

Estão abertas as inscrições para o Encceja 2021, adiado para 2022 em virtude da pandemia de Covid-19. Para participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é preciso fazer o cadastro no site do Inep até 4 de junho. O objetivo das provas, marcadas para 28 de agosto, é avaliar competências, habilidades e saberes adquiridos dentro e fora da escola, certificando quem não concluiu os estudos em idade adequada. A participação no Encceja é facultativa e gratuita. Vale esclarecer que quem faltou à aplicação das provas da edição anterior, o Encceja 2020, não precisa justificar a ausência. Veja, a seguir, como realizar a inscrição no Encceja 2021.