Enem 2022: como fazer inscrição pelo site do Inep

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram abertas nesta terça-feira (10) e vão até o dia 21 de maio. Os candidatos devem se inscrever pela Página do Participante, no site do Inep, para as versões impressa ou digital do exame, que serão aplicadas no mesmo dia: 13 e 20 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85, e deve ser paga até o dia 27 de maio via boleto ou por Pix e cartão de crédito, duas modalidades de pagamento adotadas este ano pelo Inep.