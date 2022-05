Extensão do Chrome exibe uma obra de arte a cada aba aberta; saiba baixar

Uma extensão para Google Chrome permite visualizar obras de arte diretamente no navegador. Criado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), o plugin exibe uma nova tela a cada aba aberta, com peças de várias coleções de arte moderna e contemporânea do museu. É possível acessar obras de artistas como Vincent Van Gogh, Felix Gonzalez-Torres e Keith Haring. Além da imagem, o rodapé da página traz informações como o nome da obra, autor, data de lançamento, material usado e a coleção à qual ela pertence. O usuário também pode acessar um link para visualizar mais detalhes sobre a peça no site do MoMA. Confira, a seguir, como instalar a extensão do MoMA no Chrome.