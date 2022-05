MasterChef 2022 ao vivo: como assistir reality online

Como descobrir se tem alguém logado na minha conta da Netflix? Saiba no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse o site da Band (band.com.br) no momento da transmissão e vá em “Ao Vivo”, no menu superior;

MasterChef 2022: estreia do programa pode ser assistida ao vivo no site da Band — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja na tela o player com a transmissão da Band ao vivo.

Site da Band transmite estreia do Masterchef ao vivo nesta terça-feira (17) — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Nova temporada do MasterChef será transmitida pelo Bandplay; data da estreia é 17 de maio — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Preencha o formulário com seus dados, marque a confirmação de leitura dos termos de uso e toque em “Cadastrar”. Após o login, toque no botão “Assista agora”;

Veja como se cadastrar no Bandplay para assistir ao Masterchef ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. A transmissão ao vivo da emissora será iniciada imediatamente no celular.

Pronto. Aproveite as dicas e assista ao MasterChef Brasil 2022 ao vivo no computador ou no celular.