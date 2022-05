Met Gala 2022: saiba o horário e como assistir pelo PC ou pelo celular

O Met Gala 2022 acontece nesta segunda-feira (2), às 19h (horário de Brasília), e pode ser assistido ao vivo pelo site da revista Vogue americana. O evento de luxo reúne celebridades, artistas e personalidades do mundo da moda em um baile de arrecadação de fundos para o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. A transmissão online do tapete vermelho também poderá ser acompanhada pelas redes sociais oficiais da revista, que pode ser acessado via celular ou PC.

Neste ano, o tema é "Na América: uma antologia da moda", que deve funcionar como uma sequência da última cerimônia. Os apresentadores oficiais do evento serão Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. Além deles, Tom Ford, Anna Wintour e Adam Mosseri, CEO do Instagram, participarão como apresentadores honorários. Confira, a seguir, como assistir ao Met Gala 2022 ao vivo pelo computador e pelo celular.

1 de 5 Met Gala 2022 pode ser assistido diretamente pelo site da Vogue; veja como — Foto: Divulgação/Vogue Met Gala 2022 pode ser assistido diretamente pelo site da Vogue; veja como — Foto: Divulgação/Vogue

Como assistir ao Met Gala 2022 pelo computador

Passo 1. Acesse a página do evento no site da Vogue americana (vogue.com/met-gala) e toque no player de vídeo que será disponibilizado;

2 de 5 Site da Vogue americana transmite o Met Gala 2022 ao vivo pela Internet — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site da Vogue americana transmite o Met Gala 2022 ao vivo pela Internet — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Caso queira receber uma notificação no início do evento, toque no botão “Notify me”;

3 de 5 É possível ativar alerta para ser notificado ao início do Met Gala 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível ativar alerta para ser notificado ao início do Met Gala 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Informe seu e-mail no campo indicado e selecione o botão “Sign me up”. Pronto, você será notificado assim que a transmissão começar.

4 de 5 Notificação de início do Met Gala 2022 é enviada por e-mail — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Notificação de início do Met Gala 2022 é enviada por e-mail — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como assistir ao Met Gala 2022 pelo celular

Passo 1. Acesse a página do evento no site da Vogue americana (vogue.com/met-gala) e toque no player de vídeo que será disponibilizado;

5 de 5 É possível assistir ao Met Gala 2022 ao vivo pelo celular por meio do site da Vogue — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível assistir ao Met Gala 2022 ao vivo pelo celular por meio do site da Vogue — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Caso queira receber uma notificação no início do evento, pressione o botão “Notify me”. Em seguida, informe seu e-mail no campo indicado e toque na opção “Sign me up”. Pronto. Você será notificado assim que a transmissão começar.

