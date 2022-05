+Milionária: como apostar na loteria da Caixa pela Internet

É possível apostar na +Milionária por meio do site Loterias Caixa. A nova modalidade de apostas terá seu primeiro concurso em 28 de maio, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões, mas já é possível fazer jogos online com pagamento via cartão de crédito. O valor do bilhete é o mesmo cobrado nas casas lotéricas, R$ 6, mas é necessário acumular, pelo menos, R$ 30 para que o jogo seja efetuado. Para jogar na + Milionária, o apostador precisa selecionar seis dezenas de 01 a 50, além de dois trevos, numerados de 01 a 06. Os demais concursos da +Milionária serão realizados sempre aos sábados, com 10 faixas de premiação. Confira, a seguir, como apostar na loteria +Milionária pelo computador.