Netflix Jobs: como se candidatar a vagas para trabalhar na Netflix

Interessados em trabalhar na Netflix podem se candidatar a vagas de emprego na empresa por meio do site Netflix Jobs. A página lista oportunidades disponíveis em todo o mundo, inclusive no Brasil. Lá é possível encontrar posições em diferentes áreas, como conteúdo, engenharia, desenvolvimento de software, jogos, publicidade, marketing, entre outras. Os visitantes podem pesquisar pela vaga ideal e se candidatar ao emprego por meio de um formulário e envio online de currículo. Confira, a seguir, como se candidatar a vagas para trabalhar na Netflix .

1 de 7 Netflix Jobs: saiba usar plataforma para encontrar vagas de emprego na empresa — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Netflix Jobs: saiba usar plataforma para encontrar vagas de emprego na empresa — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como se candidatar a vagas para trabalhar na Netflix

Passo 1. Acesse o site Netflix Jobs (jobs.netflix.com) e pesquise pela vaga que deseja no campo principal ou vá em “Search Jobs”, no canto superior direito da tela. Lembre-se de que as vagas são descritas em inglês;

2 de 7 Página Netflix Jobs permite ver vagas disponíveis na empresa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Página Netflix Jobs permite ver vagas disponíveis na empresa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja na tela as vagas disponíveis no momento. No menu da lateral direita, marque o check “✔” nas áreas em que deseja atuar;

3 de 7 Site mostra lista de vagas disponíveis para trabalho na Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site mostra lista de vagas disponíveis para trabalho na Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Mais abaixo, marque os locais em que deseja trabalhar para visualizar as vagas naquela região. É possível selecionar apenas as oportunidades disponíveis no Brasil, por exemplo;

4 de 7 Netflix Jobs permite filtrar vagas para encontrar oportunidades específicas para trabalhar para Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Netflix Jobs permite filtrar vagas para encontrar oportunidades específicas para trabalhar para Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Clique em uma vaga para ver seus detalhes;

5 de 7 Há vagas que permitem trabalhar home office para Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Há vagas que permitem trabalhar home office para Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Veja na tela os detalhes sobre a vaga, como atribuições, requisitos técnicos e experiência necessária;

6 de 7 Site Netflix Jobs mostra detalhes das oportunidades disponíveis de emprego na companhia — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site Netflix Jobs mostra detalhes das oportunidades disponíveis de emprego na companhia — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Desça a tela e preencha o formulário com seus dados para se candidatar — clique nos botões correspondentes para anexar seu currículo e outros documentos. Note que você também pode aplicar à vaga por meio do LinkedIn. Por fim, clique no botão “Enviar inscrição” para confirmar a candidatura.

7 de 7 Finalização de inscrição para trabalhar na Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Finalização de inscrição para trabalhar na Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora que você já conhece o site Netflix Jobs, aproveite as dicas do tutorial para se candidatar a vagas e conseguir um trabalho na Netflix.

Assista também: Dicas que todo assinante da Netflix deveria saber