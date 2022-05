No Limite 2022: como assistir ao reality online e grátis no Globoplay

É possível assistir ao reality show No Limite online via Globoplay. A nova temporada do programa estreia às 22h35 desta terça-feira (3), na TV Globo, e vai ao ar às terças quintas na emissora. Os episódios são gravados previamente e, aos domingos, após o “Fantástico”, é exibida uma edição ao vivo com as entrevistas dos eliminados da semana. Nesta temporada, apresentada por Fernando Fernandes, todos os 24 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil são anônimos. Confira, a seguir, como assistir ao No Limite online no Globoplay, pelo computador ou em celulares Android e iPhone (iOS), usando uma Conta Globo.