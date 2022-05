O que é Letterboxd? Veja para que serve e como usar app de filmes

O Letterboxd é uma rede social para quem gosta de filmes e deseja acompanhar, dar notas e organizar os longas e curtas-metragens selecionados em listas. Na plataforma, também é possível escrever e ler resenhas sobre as produções, além de poder monitorar a repercussão dos títulos entre os usuários. Disponível em versão web e para celulares Android e iPhone ( iOS ), o app para os amantes do cinema também reúne informações diversas sobre os filmes - como elenco, sinopse, avaliações e filmografia. Veja, a seguir, como usar o aplicativo Letterboxd .

Como usar o aplicativo Letterboxd

Passo 1. O primeiro passo para acessar o app Letterboxd é criar uma conta na plataforma. Para isso, abra o aplicativo e, na tela inicial, toque em "Create Account". Feito isso, no local indicado, digite um endereço de e-mail, nome de usuário e senha. Depois, pressione nos dois botões exibidos na tela para concordar com os termos de uso e privacidade da plataforma. Em seguida, pressione "Go";

Passo 2. Após criar e logar na conta, a tela inicial será exibida. A home do app conta com uma barra superior, que dá acesso a algumas funcionalidades. É possível saber mais sobre filmes, reviews, listas de produções de outros usuários e notícias desse universo ao escolher uma das opções exibidas. Ainda na tela inicial, note que há um ícone de "+" . Toque sobre ele para adicionar um review sobre alguma produção. Feito isso, com o teclado do celular, digite o nome do filme na barra de pesquisa. Em seguida, toque sobre a produção que deseja deixar a sua opinião;

Passo 3. Ao tocar sobre as estrelas, é possível avaliar a produção selecionada. Vá em "Add a review" para escrever sua opinião sobre o filme. Digite sua resenha e, quando terminar, toque na seta indicada;

Passo 4. Para concluir o registro, aperte no ícone de "check", localizado no topo da página. De volta à tela inicial do app, acesse o menu ao tocar nas três linhas na horizontal;

Passo 5. O menu dá acesso a outros recursos do app. É possível criar listas de filmes ao apertar em "Lists", por exemplo. Depois, toque no ícone de "+" para continuar;

Passo 6. Em "List name" , é possível nomear a sua lista. Em seguida, pressione sobre "Add entries" para cadastrar produções. Na barra no topo da tela, digite o nome do filme e, em seguida, toque sobre ele;

Passo 7. Siga o mesmo passo caso queira cadastrar mais produções na sua lista. Após adicionar todos os filmes, toque no ícone de seta para voltar à tela inicial. Nela, note que há um ícone de lupa. O recurso serve para pesquisar produções e visualizar os detalhes da obra. Toque sobre na lupa para abrir o buscador;

Passo 8. Agora, digite o nome do filme e, depois, toque sobre ele para abrir os detalhes da obra. Na tela, aparecerão várias informações sobre a produção buscada. Role a página para baixo para ver atores do filme, nota dada pelos usuários da rede social, resenhas, entre outras informações;

Passo 9. Ao apertar no ícone de "+", é possível cadastrar o filme em uma "Watchlist". Você também pode fazer um review e adicionar a produção visual a uma lista por esse caminho;

Passo 10. De volta à tela inicial do aplicativo, é hora de encontrar outros usuários da plataforma. Uma forma de fazer isso é na aba de "Reviews", em que ficam as resenhas sobre filmes redigidas por outras pessoas. Ao lado do review, aparece o nome do usuário que escreveu a opinião. Toque no ícone para acessar o perfil do usuário;

Passo 11. Feito isso, é possível visualizar os filmes preferidos do usuário e ver as atividades recentes. Caso deseje, toque em "Follow". Ao seguir uma pessoa, dá para acompanhar os filmes assistidos por ela. As atividades do usuário aparecem na tela inicial do seu app. Assim, é possível encontrar novas produções, diretores e atores.

Pronto! Agora você já sabe como usar o Letterboxd. Aproveite para navegar na rede social e gerenciar seus filmes favoritos.

