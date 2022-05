O que é Uber Planet? Entenda modalidade e como usar

Uber Planet é a nova modalidade de corridas da Uber que promete diminuir o impacto da poluição causada pelos veículos ao compensar a emissão de carbono das viagens. Essa reparação é feita por meio do pagamento de uma taxa extra, cobrada do passageiro. A iniciativa, que também existe em outros países, está disponível em nove cidades brasileiras e, segundo a empresa, beneficiará projetos existentes em um milhão de hectares de floresta. Veja, a seguir, como funciona o Uber Planet e como solicitar corridas no app pela modalidade.

1 de 4 Uber Planet promete diminuir o impacto da poluição causada pelos veículos; saiba pedir uma corrida pela modalidade — Foto: Marvin Costa/TechTudo Uber Planet promete diminuir o impacto da poluição causada pelos veículos; saiba pedir uma corrida pela modalidade — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Uber aceita cachorro no carro para viagem? Saiba no Fórum do TechTudo

Como funciona o Uber Planet?

O Uber Planet é uma modalidade de corridas que visa diminuir o impacto da poluição causada pelos veículos usados na realização das viagens, os quais, em sua maioria, utilizam combustíveis poluentes. Essa compensação é feita por meio da compra de créditos de carbono, direcionados para projetos de preservação de áreas de risco da Floresta Amazônica brasileira. O pagamento dos créditos é feito pelos passageiros, e, por isso, a corrida do Uber Planet fica mais cara do que as tarifas convencionais do aplicativo.

A modalidade pode ser solicitada em viagens do tipo UberX e Uber Comfort. Até o momento, a Uber Planet está disponível em Florianópolis, Natal, Maringá, São José dos Campos, São Paulo, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasília e Recife.

A administração dos créditos de carbono é feita pela empresa Carbonext, que é responsável por medir e compensar a pegada de carbono produzida pelas viagens feitas com a Uber Planet. Esses créditos são usados como alternativa econômica à derrubada de árvores e venda ilegal de madeira, por exemplo. A empresa diz que consegue devolver à floresta 70% da renda gerada pela comercialização dos créditos.

Qual a diferença das corridas normais para o Uber Planet?

No uso diário, a principal diferença para o passageiro é o aumento na tarifa das corridas. A modalidade Uber Planet é, em média, 5% mais cara do que uma viagem com o UberX ou Uber Comfort, por exemplo. Ao final de cada mês, o usuário recebe um relatório com a quantidade de carbono compensado em suas viagens.

2 de 4 Uber Planet está disponível em nove cidades brasileiras — Foto: Divulgação/Uber Uber Planet está disponível em nove cidades brasileiras — Foto: Divulgação/Uber

Não é necessário baixar outro aplicativo para ter acesso à modalidade Uber Planet. Para usar o serviço, basta solicitar uma corrida normalmente e localizar a opção “Planet” entre os tipos de viagem disponíveis no momento. As corridas da Uber Planet são sinalizadas no aplicativo por uma folha verde.

Uber Planet vale a pena?

Caso o usuário esteja disposto a pagar um pouco mais para compensar a utilização de veículos poluentes, a modalidade Uber Planet é uma boa opção para reduzir a emissão de carbono durante seus trajetos diários. No entanto, embora os benefícios para a natureza sejam levados em consideração, cada passageiro deve analisar se o aumento na tarifa interferirá ou não no seu orçamento.

Como usar o Uber Planet

Passo 1. Abra o aplicativo Uber e toque em “Para onde?” para pedir uma corrida. Em seguida, informe o endereço de destino;

3 de 4 Uber Planet: como funciona e como pedir corrida em modalidade que visa diminuir impactos da poluição na natureza — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Uber Planet: como funciona e como pedir corrida em modalidade que visa diminuir impactos da poluição na natureza — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a opção “Planet” entre os tipos disponíveis de viagem. Depois, confirme a solicitação da corrida em “Confirmar Planet”.

4 de 4 O que é Uber Planet? Modalidade compensa poluição dos veículos com taxa extra para usuários — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes O que é Uber Planet? Modalidade compensa poluição dos veículos com taxa extra para usuários — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: Como pedir Uber pelo computador